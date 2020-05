CD Póvoa, Ginásio Olhanense e Académica na luta pela subida à Liga de basquetebol

Entende a FPB que, face à impossibilidade, por motivos de saúde pública, de concluir a época de 2019/20, “deve ser dada uma oportunidade às equipas que estavam colocadas nos lugares cimeiros das respetivas competições e, portanto, com aspirações em subir de divisão”.



Tendo em consideração que já foi atribuída uma das vagas previstas para a I Liga, ao Imortal, a segunda será entregue ao clube vencedor de um torneio de pré-época, a realizar em setembro, com CD Póvoa, Ginásio Olhanense e Académica de Coimbra.



O mesmo formato, envolvendo equipas que à altura do cancelamento ainda estavam envolvidas na luta pela subida, é aplicado de forma transversal às outras divisões, respetivamente II liga e Nacional 1.ª divisão (masculino) e I, II Liga e Nacional 1.ª divisão (feminina).



“O mês previsto para realizar estas competições é setembro de 2020. No entanto, está dependente do acompanhamento da situação do surto de covid-19, e das respetivas normas e autorizações a emitir pelas autoridades governamentais”, refere a FPB.



O modelo competitivo será definido de acordo com o número de inscrições para cada nível competitivo e os torneios serão sempre realizados no espaço temporal mais curto e com o máximo de duração de 10 dias, sendo que têm que terminar duas semanas antes do início da época de 2020/21.



Ainda de acordo com a FPB, que hoje reuniu com as associações para debater e definir os critérios para os apuramentos de pré-época, a inscrição dos clubes elegíveis é facultativa.