Cecchinato surpreende e elimina Djokovic

Djokovic foi surpreendido inicialmente, depois recuperou, mas algumas falhas sucessivas foram determinantes para este desfecho.









O transalpino apenas conta com um título no circuito mundial, conquistado já em 2018, em Budapeste. Aos 25 anos, o italiano (72º do ranking) passou às meias-finais do torneio esta terça-feira e terá agora que defrontar o austríaco Dominic Thiem (8º.), que eliminou o número 3 mundial, o alemão Alexander Zverev (6-4, 6-2, 6-1).