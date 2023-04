Celtics eliminam Hawks e seguem para os play-offs

A vencer por 3-2 na primeira ronda dos play-offs, os Celtics não desaproveitaram a segunda oportunidade para fechar a série e seguirem para a segunda ronda, na qual vão defrontar os Philadelphia 76ers, que "varreram" os Brooklin Nets, por 4-0.Com Jaylen Brown (32 pontos) e Jayson Tatum (30 pontos e 14 ressaltos) a liderarem, os Celtics, segundos classificados da fase regular da Conferência Este, confirmaram o favoritismo sobre os Hawks, sétimos.A equipa de Atlanta, a jogar em casa, tentou levar a eliminatória para a "negra", mas acabou por ser derrotada, mesmo que todos os titulares tivessem atingido pelo menos a dezena de pontos, com destaque para Trae Young, que marcou 30, embora com uma baixa percentagem de lançamento (concretizou apenas nove de 28 tentativas de lançamentos de campo).Finalistas em 2022, os Celtics vão agora defrontar os 76ers, terceiros do Este, num encontro entre os dois grandes favoritos a chegar à final de Conferência, em especial após a eliminação dos Milwaukee Bucks, melhor equipa da fase regular, frente aos Miami Heat.O primeiro encontro das meias-finais da Conferência Este da NBA está marcado para segunda-feira, em Boston, tendo os Celtics vencido os confrontos entre as duas equipas na fase regular.