Celtics reassumem comando sobre `Cavs` nos play-offs da NBA sem Neemias

Depois de um triunfo (120-95) e uma derrota (94-118) nos dois primeiros jogos, em casa, os vencedores da fase regular dominaram o primeiro embate em Cleveland, onde a meio já venciam por 57-48 e à entrada do último quarto por 84-69.



Jayson Tatum, com 33 pontos, 13 ressaltos e seis assistências, foi a grande figura dos Celtics, secundado por Jaylen Brown, que somou 28 pontos e nove ressaltos, e Jrue Holiday, autor de 18 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.



Nos anfitriões, Donovan Mitchell esteve em evidência, com 33 pontos, incluindo sete ‘triplos’ convertidos em 12 tentados, seis ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola.



Depois de ter sido utilizado nos dois primeiros encontros, o internacional português Neemias Queta foi, desta vez, um dos dois jogadores que Joe Mazzulla não colocou em campo.



Nas duas ocasiões entrando sobre o final com os jogos resolvidos, o poste luso tinha somado dois pontos e dois ressaltos no primeiro embate e um ressalto no segundo.



O basquetebolista português não tinha sido utilizado, ficando-se pelo banco, nos cinco jogos dos Boston Celtics face aos Miami Heat na primeira ronda, que a formação vencedora da fase regular ganhou por 4-1, também com derrota em casa no segundo jogo, então por 101-111.



Na temporada regular de 2023/24, Neemias Queta cumpriu um total de 28 jogos, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em três anos na ‘regular season’, conta 48 jogos, 28 pelos Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Com os dois dos ‘play-offs’ de 2024, chegou aos 50.



O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.