Celtics vencem no primeiro jogo da final da NBA

Na procura do 18.º título, os Celtics, que ao intervalo venciam por dois pontos (56-54), mas acabaram o terceiro período a perder por 12 (92-80), ganharam graças ao que fizeram no quarto parcial, no qual conseguiram um parcial de 40-16.A disputarem a sexta final em oito anos, os Warriors, que ainda não tinham perdido em casa nos "play-offs" (9-0), pareciam lançados para o triunfo após o terceiro período, que acabaram a vencer por 12 (92-80), depois de terem liderado por 15 (87-72), mas, no quarto, foram completamente "dizimados" (16-40).Os Celtics marcaram os primeiros oito triplos que lançaram, com Jalen Brown a dar o mote, com 10 pontos num parcial de 14-5, e Derrick White, que esteve a grande nível, a juntar dois lançamentos longos para empatar a 103, até Al Horford sentenciar.



Os Warriors, com jogadores muito mais experientes em finais (123 jogos, contra zero), pareciam por cima, rumo ao triunfo no primeiro jogo, mas os Celtics foram simplesmente demolidores nos últimos 12 minutos. Já lideram e já inverteram o fator casa.



A final da edição 2021/22 da NBA prossegue no domingo, de novo em San Francisco. Depois, muda-se para Boston, com o jogo 3 na quarta-feira e o 4 em 10 de junho. Se necessário, San Francisco recebe o quinto (dia 13) e o sétimo (19) e Boston o sexto (16).