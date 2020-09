Centro Equestre de Montemor-o-Velho fez as obras após o Leslie mas espera pelos apoios

A presidente da direção, Elsa Monteiro Grillo, disse à agência Lusa que a associação sem fins lucrativos apresentou uma candidatura ao Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, que foi aprovada, mas "quase dois anos depois" espera ainda ser ressarcida dos prejuízos.

A dirigente adiantou que o CEMV, fundado há 32 anos, formalizou um projeto de recuperação de equipamentos diversos destruídos pelo Leslie, em 13 de outubro de 2018.

O projeto aprovado perfaz cerca de 39 mil euros, com 70% do investimento (mais de 27 mil euros) a ser assumido pelo Estado, neste caso através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

"Nestes dois anos, com dinheiro nosso, trabalhámos para repor o que foi destruído pelo furação", referiu.

A veterinária Elsa Monteiro Grillo lembrou que a ajuda financeira do Estado ao Centro Equestre de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, tal como a outras entidades do país, "está contemplada" no Orçamento do Estado de 2020.

"Estamos numa fase em que temos novos projetos, como a construção de um picadeiro coberto, queremos evoluir e não podemos", lamentou.

Dentro de "alguns meses", o CEMV tem de devolver à Câmara de Montemor-o-Velho vários pavilhões que a autarquia lhe cedeu a título provisório, ainda antes do Leslie, o que afetará o normal desenvolvimento das atividades, segundo a presidente.

Ângela Frota, presidente da assembleia geral do Centro Equestre, recordou à Lusa que a tempestade "provocou a destruição quase total" das instalações, incluindo a tribuna, "que ficou absolutamente inutilizada".

"Em agosto, surgiu a notícia de que estaria o Governo a ultimar os contratos para o apoio. Certo é que até hoje a CCDRC informa que não tem qualquer novidade quanto à data de concretização dos apoios aprovados pelo Estado", disse a jurista.