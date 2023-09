César Fonte é o primeiro líder do Grande Prémio Jornal de Notícias

Fonte cumpriu em 03:25.47 horas a ligação de 141,7 quilómetros entre Albergaria-a-Velha e Águeda, no distrito de Aveiro, após ter segurado a fuga por muito pouca margem em relação ao pelotão.



Rafael Silva (Efapel) foi segundo, a dois segundos, com o espanhol Sergi Darder (High Level-GSport-Torno) em terceiro, à mesma distância.



Dadas as bonificações ao longo da etapa, Fonte é o líder, com oito segundos de vantagem para Rafael Silva, deixando outro integrante da fuga do dia, André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) em terceiro, a nove.



No domingo, a segunda de nove etapas tem partida e chegada em Valongo, com 156,7 quilómetros.