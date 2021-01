Challenge de Maiorca de ciclismo adiado de janeiro para maio

Classificando a decisão de “dolorosa”, mas inevitável, a organização agendou a competição para o período entre 13 e 16 de maio, dias em que o pelotão vai percorrer 620 quilómetros pela ilha de Maiorca.



“Apesar do meticuloso protocolo sanitário apresentado, as autoridades não consideraram possível realizar a prova devido às novas restrições que vão vigorara entre 12 e 26 de janeiro, deixando a organização sem capacidade de resposta”, explicou Manuel Hernández, diretor-geral da corrida balear.



O Challenge de Maiorca é, desde 2012, uma corrida de quatro dias, com um troféu por dia. O português Rui Costa venceu uma das provas, o troféu Deià, em 2010.