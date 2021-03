Chama olímpica inicia percurso em Fukushima

A tocha metálica em ouro-rosa, com o topo em forma de flor de cerejeira, foi acesa no icónico complexo desportivo J-Village, que serviu de base às operações de socorro após o desastre nuclear de 11 de março de 2011, na sequência de um terramoto e tsunami.Na cerimónia de lançamento do percurso, a presidente da organização Tóquio2020, Seiko Hashimoto, disse esperar que a chama olímpica fosse "um raio de luz no fim da escuridão".", acrescentou.Mas o público poderá acompanhar, em seguida, a passagem da chama olímpica pelas 47 prefeituras do Japão antes de chegar ao estádio nacional de Tóquio para a cerimónia de abertura dos Jogos, em 23 de julho.A chama está no Japão desde o ano passado, numa altura em que os organizadores ultimavam os preparativos para o percurso e os Jogos foram adiados por um ano por causa da pandemia da covid-19.Um ano depois, a situação sanitária continua a ser preocupante, apesar das primeiras vacinas, levando os responsáveis olímpicos a enfrentar a desconfiança e a preocupação do público japonês.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021 devido à pandemia de covid-19, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.