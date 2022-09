"Champions" de andebol. FC Porto perde com húngaros

A equipa portuguesa, que também pode queixar-se da sua falta de pontaria neste desafio, amealhou o segundo desaire nesta edição da principal competição europeia de clubes da modalidade, depois de na ronda inaugural ter sido batida, na Polónia, pelo Wisla Plock (27-23).O FC Porto segue na última posição do grupo, sem qualquer ponto, enquanto o Veszprém lidera provisoriamente, com quatro pontos, ficando à espera do que fazem esta quinta-feira o GOG e o Magdeburgo, ambos com dois pontos, mas menos um jogo. Os dinamarqueses recebem os romenos do Dinamo de Bucareste, enquanto os alemães defrontam em casa os croatas do RK Zagreb.O próximo compromisso do FC Porto nesta Liga dos Campeões de andebol acontece já na próxima semana, em 28 de setembro, na Croácia, frente ao RK Zagreb.