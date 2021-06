Charlotte Dobson e Saskia Tidey abrem na frente Prova de Cascais de 49er FX

Na corrida, com as embarcações olímpicas, as britânicas impuseram-se a várias adversárias de valor, arrebatando a liderança ao triunfarem na última regata do dia.



Dobson e Tidey lideram face às argentinas Victoria Travascio e Sol Branz, segundas, e Tâmara Echegoyen e Paula Barceló, campeãs do mundo em 2020, que venceram a primeira regata e são terceiras.



A prova terá 12 regatas ao todo antes da ‘medal race’, que atribuirá os últimos ‘metais’ antes de Tóquio2020.