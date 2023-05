Charlotte Kool vence 2.ª etapa da Vuelta feminina

No final da ligação de 105,8 quilómetros entre Orihela e Pilar de la Horadada, Kool foi a mais rápida no sprint, cruzando a meta após 2:41.27 horas, à frente de Vos e da norte-americana Chloe Dygert (Canyon SRAM Racing), segunda e terceira classificadas, respetivamente.Na geral, graças às bonificações, Vos passou a vestir a camisola vermelha, com um segundo de avanço sobre Dygert, a regressar à competição mais de um ano depois, e dois sobre a neerlandesa Riejanne Markus (Jumbo-Visma).A campeã portuguesa Daniela Campos (Bizkaia Durango) terminou na 31.ª posição, integrada no pelotão e com o mesmo tempo da vencedora, ao contrário das restantes compatriotas em prova.Vera Vilaça (Massi-Tactic) foi 125.ª, a 4.09 minutos de Kool, Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) foi 142.ª, a 7.58, e Mariana Libano (Soltec) foi 158.ª, a 18.40.Na geral, Daniela Campos é 60.ª, a 1.49 de Vos, Vera Vilaça é 111.ª, a 5.41 minutos, Beatriz Roxo é 138.º, a 10.33, e Mariana Libano é 157.ª, a 21.22.Esta quarta-feira corre-se a terceira etapa, novamente propícia a um final ao sprint, após os 157,8 quilómetros entre Elche de la Sierra e La Roda.