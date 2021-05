Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves em 14.º nos Europeus

As portuguesas conseguiram 77,2667 pontos, um aumento de quatro pontos em relação aos Europeus de 2018, e acabaram à frente de equipas como a anfitriã Hungria, a República Checa ou a Sérvia.



Segundo a selecionadora, Sylvia Hernández, esta é “uma vitória triste”, por falhar o acesso à final, acessível aos 12 melhores registos.



“A boa prestação portuguesa foi reconhecida pelos outros selecionadores e até por alguns juízes. Resta-nos continuar e fazer com que Portugal conquiste o seu espaço junto da elite internacional”, declarou, citada pela Federação Portuguesa de Natação.



Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves interromperam o estágio permanente que cumpriam em Lagos desde janeiro de 2019 em 13 de março do ano passado, devido à pandemia de covid-19, voltando em junho desse ano.



As lisboetas iniciaram-se há 15 anos na então conhecida como natação sincronizada (em 2017 passou a ser designada por artística) e já disputaram dois europeus e outros tantos mundiais, o último dos quais em julho de 2019, quando conseguiram a melhor pontuação de sempre para Portugal (76,2328 pontos), em Gwangju, na Coreia do Sul, um valor agora suplantado.



As portuguesas aguardam a realização da derradeira prova de apuramento para as competições de natação artística para Tóquio2020, marcada para junho, em Barcelona.