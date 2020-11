Cheruiyot e Chemtai vencem maratona de Istambul

Em condições difíceis, com subidas e descidas, e vento contra na parte final, Bernard Cheruiyot Sang, residente na Turquia, venceu a prova masculina em 2:11.49 horas, melhorando em mais de um minuto a sua melhor marca pessoal.



O seu compatriota Felix Kimutai foi segundo classificado, a 11 segundos, enquanto o etíope Hailu Zewudo, que partia como favorito, depois de em janeiro ter feito 2:06:31 na sua primeira maratona, no Dubai, foi terceiro, a 34.



Na prova feminina, Diana Chemtai Kipyogei fez menos um segundo do que a sua melhor marca na maratona, ao vencer em Istambul em 2:22.06 horas, depois de registar 2:22.07 na estreia, o ano passado, em Liubliana, na Eslovénia.



As etíopes Hiwot Gebrekidan (2:24.30) e Tigist Memuye (2:37.52) completaram o pódio.



Devido à pandemia da covid-19, a prova não teve espetadores e contou apenas com 4.000 atletas - contra os 37.000 do ano passado -, que partiram mantendo 1,5 metros de distância e intervalados por cinco segundos, com máscara, que depois podiam tirar.