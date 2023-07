Chinês Haiyang Qin estebelece novo recorde mundial dos 200 metros bruços

O nadador chinês Haiyang Qin sagrou-se hoje campeão mundial dos 200 metros bruços, em Fukuoka, com novo recorde absoluto da distância, ao cronometrar 2.05,48 minutos, retirando 47 centésimos ao anterior máximo, do australiano Zac Stubblety-Cok (2.05,95).

No Japão, Hayang Qin impôs-se ao anterior recordista mundial, que foi medalha de prata, e ao norte-americano Matt Fallon, bronze.



O recorde do chinês aumenta para seis o número de melhores marcas mundiais estabelecidas em Fukuoka, quatro das quais conseguidas por nadadoras australianas.



Haiyang Qin junta-se às australianas Mollie O'Callaghan, que fixou o novo máximo dos 200 metros livres, Ariarne Titmus, nova recordista dos 400 metros livres, e ao francês Leon Marchand, o nadador mais rápido do mundo nos 400 metros estilos.



Nas provas de estafeta, a Austrália fez cair os recordes mundiais das estafetas femininas dos 4x100 e 4x200 metros livres.