Chinês Quanhai Li eleito presidente da Federação internacional de vela

Li, que era vice-presidente do organismo, recebeu 68 votos, mais oito do que Andersen (60), dirigente que liderava a ‘World Sailing’ desde 2016.



Eleito por quatro anos, para o quadriénio 2020/2024, Li, de 58 anos, é o segundo chinês a liderar uma federação internacional participante em Jogos Olímpicos de verão, depois de Wei Jizhong, à frente do voleibol entre 2008 e 2012.



A China teve ainda uma mulher à frente de uma federação internacional, no caso Lu Shengrong, a liderar os destinos do badminton entre 1993 e 2001.



Às eleições da Federação de Vela concorreram além de Li e Andersen, o espanhol Gerardo Seeliger e o uruguaio Scott Perry, que ficaram pela primeira volta, como terceira e quarta escolhas, respetivamente.