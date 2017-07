Chris Froome anuncia que vai correr Volta a Espanha

24 Jul, 2017, 20:42 | Outras Modalidades

"Vou tentar ganhar a Vuelta", afirmou o ciclista britânico, de 32 anos, citado em comunicado da Sky.



Depois de ter vencido o Tour em 2013, 2015, 2016 e 2017, segue-se a Vuelta, na qual foi segundo em 2011, 2014 e 2016, e que este ano se corre de 19 de agosto a 10 de setembro.



"É uma prova que adoro correr. É complicada, mas são três semanas em que me divirto. Fui três vezes segundo e quero ganhá-la. Conseguir vencer o Tour e a Vuelta no mesmo ano seria absolutamente incrível", explicou o trepador, que no domingo foi terceiro no contrarrelógio que encerrou a 104.ª Volta a França, consumando a terceira vitória seguida.