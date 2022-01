Ciclismo. Bernal evolui nos cuidados intensivos

Bernal, de 25 anos, foi operado nas últimas horas, na sequência do acidente em que colidiu com um autocarro enquanto treinava e que lhe provocou várias fraturas e um trauma torácico.





De acordo com um comunicado do Hospital universitário de la Sabana, nos arredores de Bogotá, a “intervenção neurocirúrgica” foi um “sucesso”, e é expectável “uma evolução gradual nas próximas 72 horas nos cuidados intensivos”.

O hospital refere ainda que foi efetuada uma cirurgia à coluna, “”.”, acrescenta a nota.De acordo com a polícia local, citada pela agência EFE, o ciclista chocou na segunda-feira contra o autocarro quando este se deteve “bruscamente” para deixar sair um passageiro.Ainda segundo as autoridades,Após terem sido publicadas fotografias de Bernal deitado no chão, a ser assistido, a INEOS indicou que