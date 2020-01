Ciclismo. Ewan vence quarta etapa do Tour Down Under

O "sprinter" australiano foi o mais rápido no final dos 152,8 quilómetros entre Norwood e Murray Bridge, batendo o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) e o belga Jasper Philipsen (UAE-Emirates).Com as mesmas 3:29.08 horas do vencedor chegou o líder da prova, o australiano Richie Porte, que nos quilómetros finais teve de lutar para reentrar no pelotão, depois de ter perdido o contacto com o grupo devido aos fortes ventos laterais que se fizeram sentir.'", confessou o ciclista da Trek-Segafredo, que também viu o segundo classificado da geral aproximar-se da liderança.O sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), vencedor das últimas duas edições, recuperou três segundos nos 'sprints' intermédios e está agora a apenas três de Porte, com o também australiano Robert Power (Sunweb) na terceira posição da geral a oito segundos., foi 127.º na etapa, a 2.29 minutos de Ewan, e desceu a 88.º na geral, a 8.34 minutos.

No sábado, o pelotão cumpre os 149,1 quilómetros da penúltima etapa, entre Glenelg e Victor Harbor.