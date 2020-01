Ciclismo. Gaviria volta a vencer na Volta a San Juan

No final dos 185,8 quilómetros, San José de Jáchal e Villa San Agustín, Gaviria foi claramente superior aos restantes 'sprinters' e venceu em 4:08.03 horas, batendo o francês Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) e o colombiano Álvaro José Hodeg (Deceuninck-QuickStep).



Na geral, o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) manteve-se na liderança, com 33 segundos de avanço sobre Filippo Gana (seleção italiana), 1.09 minutos sobre espanhol Óscar Sevilla (Medellín) e 1.26 sobre Nelson Oliveira.



Na sexta-feira, após um dia de descanso, os ciclistas vão percorrer 169,5 quilómetros, entre San Martín e Alto Colorado, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.