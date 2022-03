Ciclismo. Gazprom-RusVelo suspende atividade

“Temos duas negociações em curso com possíveis parceiros e, se se concretizarem, poderemos voltar, mas não é fácil, neste momento, encontrar um patrocinador rapidamente”, disse o diretor-desportivo do conjunto, Renat Khamidulin, à AFP.



A equipa do segundo escalão mundial, apoiada pelo grupo russo de produção e distribuição de energia, foi sancionada em 1 de março pela União Ciclista Internacional (UCI), tal como todos os outros conjuntos de origem russa ou bielorrussa, e conta com 23 corredores: 12 russos, seis italianos, dois noruegueses, dois checos e um azeri.



"É uma decisão dolorosa para todos. A UCI quis castigar uma equipa russa, mas acabou por penalizar ciclistas italianos, noruegueses, espanhóis (...) Parece-me que foi uma decisão pouco ponderada. Terá de haver um diálogo com a UCI, seja diretamente ou em tribunal. Não podemos simplesmente parar a nossa atividade e esquecer tudo. São 10 anos de trabalho e muitos danos sofridos", referiu Renat Khamidulin.