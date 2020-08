Ciclismo. Greg Van Avermaet vai alinhar na AG2R

”, afirmou Van Avermaet, de 35 anos, que se estreou na elite do ciclismo mundial em 2007.O belga conquistou a medalha de ouro na prova de fundo de ciclismo de estrada no Rio2016 e venceu a Paris-Roubaix em 2017, num historial que conta ainda com vitórias em duas etapas da Volta a França, em 2015 e 2016.”, explicou Van Avermaet.

A AG2R anunciou também a contratação do suíço Michaël Schär, de 33 anos, também nas próximas três temporadas, depois de já ter assegurado os belgas Stan Dewuf e Gijs Van Hoecke.







Romain Bardet vai correr pela Sunweb



O francês Romain Bardet (AG2R), segundo na Volta a França em bicicleta de 2016, vai integrar a Sunweb até 2022, anunciou a equipa alemã.



O vencedor do prémio da montanha do último Tour, de 29 anos, conta dois pódios na "Grande Boucle", com o segundo lugar em 2016 e o terceiro em 2017, somando três triunfos em etapas.



“Na equipa Sunweb vou ter oportunidade de correr sem preocupações particulares ou objetivos específicos para corridas”, afirmou Bardet, que termina este ano contrato com a AG2R, equipa com a qual vai disputar a Volta a França, a partir de 29 de agosto.



A confirmação da saída de Bardet ocorre no mesmo dia em que a AG2R anunciou a contratação do belga Greg van Avermaet, campeão olímpico de fundo.



“Com ele (Bardet), vamos fortalecer o nosso leque de opções e multiplicamos os cenários para tentar a vitória. Vai ser um trabalho árduo, com as clássicas da primeira parte da temporada, e depois vamos avaliar em que prova vamos apostar e com que objetivos”, afirmou o diretor desportivo da Sunweb Iwan Spekenbrink.