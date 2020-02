Ciclismo. Nelson Oliveira mantém sexto lugar na Volta a San Juan

O corredor de Vilarinho do Bairro chegou integrado no pelotão, liderado por Stybar, que cumpriu os 174,5 quilómetros com partida e chegada ao Autódromo El Villicúm em 3:56.51 horas, à frente do colombiano Juan Molano (UAE Emirates) e do francês Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation).César Martingil (Atum General-Tavira) foi o melhor português na sexta tirada, no 19.º lugar, enquanto Oliveira foi 30.º e manteve o sexto posto na geral, comandada por Remco Evenepoel.O belga da Deceuninck-QuickStep tem 33 segundos de vantagem sobre Filippo Ganna, da seleção italiana, e 1.01 minutos sobre o veterano Oscar Sevilla (Team Medellín).

Com apenas 141,3 quilómetros por disputar, num circuito em San Juan, o português da Movistar está a 2.27 minutos de Evenepoel.