Ciclismo. Pelotão sai para a estrada "atrasado"

A reformulação do calendário pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) recolocou a Prova de Abertura como primeira corrida do ano e garantiu que, apesar do início mais tardio da época, o número de dias competitivos para as equipas continentais fosse igual ao de 2019, o último ano que decorreu em condições de normalidade.

Assim, entre 11 de abril e 5 de outubro, o pelotão nacional vai dispor de 59 dias de competição, impulsionados pelo nascimento de novas provas, designadamente o Grande Prémio do Douro Internacional (10 a 13 de junho) e a Clássica de Viana do Castelo (3 de julho), e por um pós-Volta a Portugal mais competitivo, uma reivindicação antiga das equipas lusas.Embora a "Algarvia" seja a única prova 2.Pro a disputar-se por cá – e, por isso, a mais importante das competições nacionais integradas no calendário da União Ciclista Internacional (UCI) -, a obsessão das equipas lusas é outra e chama-se Volta a Portugal.Com a temporada a encerrar no habitual Festival de Pista de Tavira (5 outubro), os grandes atrativos do pós-Volta serão o Grande Prémio Jornal de Notícias, agendado entre 30 de agosto e 5 de setembro e o Campeonato Nacional de Rampa, marcado para 12 de setembro, na icónica subida da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

Calendário do ciclismo de estrada (elites):



11 abr: 1.ª Prova da Taça de Portugal - Prova de Abertura - Região de Aveiro.25 abr: 2.ª Prova da Taça de Portugal - Clássica Aldeias do Xisto.02 mai: Clássica da Arrábida.05 mai-09 mai: Volta ao Algarve.13 mai-16 mai: Grande Prémio O Jogo.22 mai-24 mai: Grande Prémio Açores - Volta a São Miguel.29 mai: Memorial Bruno Neves.30 mai: 3.ª Prova da Taça de Portugal - Volta a Albergaria.02 jun-06 jun: Grande Prémio Abimota.10 jun-13 jun: Grande Prémio Douro Internacional.18 jun-20 jun: Campeonato Nacional de Estrada.23 jun-27 jun: Volta ao Alentejo.03 jul: Clássica Viana do Castelo.04 jul: Grande Prémio Anicolor.16 jul - 18 jul: Grande Prémio Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho.04 ago-15 ago: Volta a Portugal.20 ago: Circuito de Alcobaça.22 ago: Circuito da Malveira.23 ago: Circuito da Moita.23 ago: Circuito de Nafarros.30 ago-05 set: Grande Prémio Jornal de Notícias.12 set: Campeonato Nacional de Rampa.18 set: Rota da Filigrana.

05 out: Festival de Pista - Tavira.