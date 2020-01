Ciclismo. Richie Porte sobe à liderança do Tour Down Under

O australiano, de 34 anos, chegou isolado à meta, no final dos 131 quilómetros que ligaram Unley a Paracombe, para festejar a sua oitava vitória em etapas na maior prova do seu país.", disse o homem mais constante no Tour Down Under nos últimos anos (venceu em 2017 e foi segundo em 2015, 2016, 2018 e 2019).Cinco segundos depois do vencedor, que cortou a linha com o tempo de 3:14.09 horas, chegou o seu compatriota Robert Power (Sunweb), com o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) e o também australiano Rohan Dennis (INEOS) a serem, respetivamente, terceiro e quarto classificados com o mesmo tempo do segundo.(Deceuninck-QuickStep), o, foi 39.º na tirada, a 34 segundos de Porte, saltando para a 82.ª posição da geral, a 6.05 minutos do novo líder.O australiano da Trek-Segafredo tem agora seis segundos de vantagem sobre o vencedor das duas últimas edições, o sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), e nove sobre Power.

Na sexta-feira cumpre-se a quarta etapa da prova australiana, que levará o pelotão entre Norwood e Murray Bridge, no total de 153 quilómetros.