Ciclismo. Roglic é o melhor do ano e João Almeida o 13.º

O vencedor da Vuelta e da Liège-Bastogne-Liège e segundo classificado do Tour destronou o seu compatriota e vencedor da prova francesa, Tadej Pogacar (UAE Emirates), relegando o jovem de 22 anos para a segunda posição do "ranking" final de 2020, no qual o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) é terceiro.Rui Costa (UAE Emirates) é o outro representante nacional no "top 100", na 71.ª posição, enquanto Ruben Guerreiro (Education First), "rei da montanha" do Giro e vencedor de uma etapa na "corsa rosa", é 133.º.Entre os ciclistas a correr em equipas nacionais, o vencedor da edição especial da Volta a Portugal, Amaro Antunes (W52-FC Porto), é o melhor classificado, no 197.º posto.

No "ranking" de países, Portugal surge na 13.ª posição de uma hierarquia liderada pela França, que é secundada por Eslovénia e Bélgica.