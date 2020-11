Ciclismo. Ruben Guerreiro quer ganhar corridas

”, assume, em entrevista à agência Lusa, o ciclista da Education First, que nem sabia que antes dele não tinha havido nenhum português a subir ao pódio final de uma grande Volta como dono de uma das camisolas.Duas semanas após ter regressado a Portugal, “estando em casa, mais calmo”, o também vencedor da nona etapa da "corsa rosa" olha para a sua corrida e considera que “”. “”, confessa o sempre auto-exigente Guerreiro.Apesar de ter sentido que a luta pela camisola azul estava 50% concluída quando o seu maior rival, o veterano italiano Giovanni Visconti, desistiu, só mesmo quando terminou a penúltima etapa e ficou apenas com o contrarrelógio de Milão para disputar deu como certa a vitória na classificação da montanha, porque antes “”.A conquista da "maglia azzurra" afigura-se ainda mais gratificante numa temporada revolucionada pela pandemia de covid-19, que forçou o pelotão a uma paragem de quase seis meses, e obrigou o ciclista de Pegões Velhos, no Montijo, a esforços redobrados.”, revela, indicando que no Tirreno-Adriático já se sentiu bastante bem, mas que foi no Giro que a sua forma ideal chegou.





Planos para o futuro







Após a glória na "corsa rosa", Ruben Guerreiro já aponta a novos objetivos: “”.Na lista de metas mais imediatas está, evidentemente, a estreia na Volta a França, com o ciclista luso a dizer que vai pedir à Education First para estar no Tour. “”, completa.Guerreiro quer “dar mais a conhecer às pessoas”, nomeadamente a sua postura atacante, e “a forma” como pode estar na média e alta montanha, e também quer estar bem nas grandes Voltas e, “”, embora exclua a possibilidade de ambicionar a um pódio numa dessas provas.”, salienta, apontando também a corridas de uma semana, como a Volta ao Algarve, o Paris-Nice ou o Tirreno-Adriático.

“Adoro levantar os braços, e celebrar de 20 maneiras diferentes, porque eu já não me alimento de quartos, quintos e sextos, acho que é sempre difícil realizar bons resultados, e ganhar ainda mais, mas vou-me focar em ganhar corridas”, promete.