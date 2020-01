Ciclismo. Rudy Barbier vence primeira etapa da Volta a San Juan

Barbier, de 27 anos, cumpriu os 163,5 quilómetros em 3:45.04 horas, dando a primeira vitória à sua equipa no escalão WorldTour ao bater, numa chegada seletiva, o italiano Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), segundo a quatro segundos, e o argentino Tomas Conte (Pocito), terceiro a seis.





O resto do pelotão chegou a 10 segundos do vencedor, com Martingil a "sprintar" para o 20.º lugar, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 52.º, com o mesmo tempo, a par do espanhol Álvaro Trueba, também da formação de Tavira, que foi 54.º.

A chegada ficou marcada por uma queda a 3,4 quilómetros da meta, que afetou grande parte do pelotão, após uma série de toques entre os corredores que tentavam o posicionamento à cabeça da corrida.Na equipa algarvia, única portuguesa em prova, o espanhol Alejandro Marque foi 107.º, a 3.23 minutos, o russo Alexander Grigoryev 115.º, a 4.46, Frederico Figueiredo 123.º, a 5.32, e Rúben Simão, de 19 anos, acabou em 167.º e último, a 20.14.Na segunda-feira, a segunda etapa decorre em Pocito ao longo de 168,7 quilómetros, com um perfil plano que antevê uma chegada ao "sprint".