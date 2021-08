Ciclismo. Rui Costa renova contrato com UAE Emirates

”, afirmou Joxean Fernández "Matxín", diretor da UAE Emirates.No mesmo comunicado, a formação do esloveno e bicampeão da Volta a França Tadej Pogacar, que conta com os irmãos portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira e contratou João Almeida (Deceuninck-Quickstep) para as próximas cinco temporadas, anunciou as renovações com Fernando Gaviria, Alessandro Covi e Jan Polanc.

O sprinter" colombiano Fernando Gaviria e o esloveno Jan Polanc assinaram contratos válidos para o ano de 2022, enquanto o italiano Alessandro Covi rubricou um vínculo até 2024.