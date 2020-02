Ciclismo. Sérgio Higuita vence Volta à Colômbia por oito segundos

A sexta e última etapa, entre Zipaquirá e o Alto del Verjón (182,6 quilómetros) e cuja meta coincidia com uma contagem de montanha, foi ganha pelo colombiano Daniel Felipe Martínez (Education First), em 4:24.09 horas, o mesmo tempo de Higuita, com o também colombiano Egan Bernal (INEOS) a ser terceiro, a três segundos.Na geral, Higuita venceu com oito segundos sobre Martínez e 34 sobre o Jonathan Klever Caicedo, um dos dois ciclistas não nascidos na Colômbia nos 10 primeiros, juntamente com o norueguês Torstein Traen (Uno-X).

Na equipa portuguesa Efapel, o colombiano Nicolas Saenz foi o melhor, na 38.ª posição, a 9.20 minutos de Higuita, com César Fonte a ser o melhor luso, em 65.º, a 18.35.