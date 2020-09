Ciclismo/Mundiais: Chloe Dygert operada após violenta queda no contrarrelógio

Em comunicado, a USA Cycling disse que Dygert, que defendia o título mundial de contrarrelógio na quinta-feira, sofreu uma laceração na perna esquerda.



Depois de passar no primeiro ponto intermédio do 'crono' com larga vantagem sobre as adversário, Dygert, de 23 anos, perdeu o controlo da bicicleta, chocou com um ‘rail’ de proteção rodoviária e acabou por cair por uma ribanceira.



"Estamos aliviados por este acidente não ter sido tão mau como podia ter sido. (...) Com a determinação da Chloe, sabemos que ela estará a correr novamente antes de nada. Para já, queremos que ela se foque na recuperação.



Kristin Armstrong, treinadora de Dygert, acredita que a jovem ciclista vai voltar mais forte após esta queda, como já fez noutras situações no passado.



A holandesa Anna van der Breggen sagrou-se na quinta-feira campeã mundial de contrarrelógio, no primeiro dia dos Mundiais de ciclismo de estrada em Imola, Itália.



A campeã europeia de ‘crono’, e recente vencedora da Volta a Itália, dominou a prova de 31,7 quilómetros ao terminar com um tempo de 40.20 minutos, 15 segundos a menos do que a suíça Marlen Reusser, em segundo, e 31 para a terceira, a campeã do mundo em 2013 Ellen van Dijk (Países Baixos).