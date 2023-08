Ciclismo/Mundiais: João Martins último na corrida de eliminação

Aos 19 anos, o jovem luso estreou-se em Mundiais de elite e logo com um ‘batismo de fogo’, ao ser o primeiro a ser eliminado quando parecia não se dar conta de que era a volta decisiva para afastar o último a passar na meta.



Pouco antes, a primeira de duas quedas da prova tinha neutralizado a corrida, que prosseguiu mais tarde até ‘coroar’ o britânico Ethan Vernon, bronze em 2022, como novo campeão do mundo da disciplina.



O canadiano Dylan Bibic, de apenas 20 anos, foi segundo, enquanto o italiano Elia Viviani, que era o bicampeão em título, foi terceiro.



“A saída do João não aconteceu por falta de capacidade motora. Foi falta de concentração. Fisicamente tinha condições para permanecer mais tempo em prova”, destacou o selecionador de pista, Gabriel Mendes, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.



Ainda na pista, mas no paraciclismo, Telmo Pinão fechou o omnium com o 14.º lugar final, entre 16 participantes, após ser o 15.º na prova de um quilómetro em contrarrelógio, na classe C2.



A prova foi dominada, sem surpresa, pelo francês Alexandre Leauté, grande favorito, com o japonês Shota Kawamoto na prata e o também gaulês Florian Chapéu no bronze.



“O balanço global que faço destes dias é extremamente positivo, porque a evolução do desempenho relativamente ao ano passado foi muito grande”, destacou Pinão.



Na terça-feira, os irmãos gémeos Ivo Oliveira e Rui Oliveira competem na corrida de madison, para duplas, que é disciplina olímpica, em prova marcada para as 19:44, já depois de Daniela Campos competir na corrida por pontos.



Fora da pista, Raquel Queirós está escalada para competir na ‘short race’ de ‘cross country’ olímpico.