Ciclista alemão Schachmann reforça liderança do Paris-Nice no `crono`

O alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) reforçou esta quarta-feira a liderança da 78.ª edição do Paris-Nice em bicicleta, ao ser segundo no contrarrelógio da quarta etapa, conquistada pelo dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb).