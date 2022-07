Ciclista australiano Robert Stannard vence Volta à Valónia

O veterano Bakelants, de 36 anos, cumpriu os 214,8 quilómetros entre Le Roeulx e Chapelle-lez-Herlaimont em 4:41.25 horas, batendo Stannard em cima da meta, com o francês Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) em terceiro.



Nas contas da geral, acabou por manter a distância para o belga Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 10 segundos no segundo lugar, e para o dinamarquês Mathias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), a 12 em terceiro.



Os dois portugueses em prova acabaram por recuperar posições no último dia, com Rui Oliveira (UAE Emirates) a subir ao 60.º posto final, com o irmão e colega de equipa, Ivo Oliveira, em 61.º.



Os dois estiveram ativos em várias fugas do dia na Valónia, o que lhes valeu acabar no quarto (Rui) e quinto (Ivo) lugares da classificação da montanha. Rui Oliveira foi ainda terceiro na quarta tirada.