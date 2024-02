Ciclista belga Lennert Van Eetvelt vence Volta aos Emirados

Com a meta, após 161 quilómetros, a coincidir com uma contagem de montanha, Van Eetvelt, de 22 anos, impôs-se em 3:38.28 horas, para conseguir a maior vitória da sua carreira, ao triunfar numa prova por etapas de World Tour, depois de este ano já ter vencido o Challenge de Maiorca.



O espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorius) foi segundo, a 22 segundos, tal como o australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), que foi terceiro.



Na geral, Van Eetvelt terminou com dois segundos de avanço sobre Ben O'Connor e 11 sobre Pello Bilbao.



Ivo Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, terminou a etapa na 122.ª posição, a 23.54 minutos, terminando no 123.º posto, a 47.24.