Ciclista Benoit Cosnefroy vence Étoile de Bességes após `crono` final

O italiano Alberto Bettiol (EF Pro Cycling) foi o mais rápido nos 10,7 quilómetros finais em Alès, ao cumprir a distância em 15.13 minutos, o que lhe valeu a subida ao segundo posto da geral final, a 13 segundos do novo campeão, com Alexys Brunel (Groupama-FDJ) em terceiro, a 14.



Cosnefroy, de 24 anos, antigo campeão do mundo de sub-23 (2017), venceu a segunda prova disputada em 2020, depois de também se ter imposto na estreia na temporada, no Grande Prémio de Marselha.



O único português em prova, José Gonçalves (Nippo Delko One Provence), foi o 49.º mais rápido no ‘crono’ final e fechou a geral no 68.º lugar, completando a primeira prova pela formação francesa, em que se estreia em 2020, depois de ter desistido em Marselha.