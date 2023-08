Ciclista Bernardo Vieira alcança segunda medalha nos Europeus Paralímpicos

Bernardo Vieira, que na sexta-feira já tinha conquistado a prata nos contrarrelógio, conseguiu agora voltar a subir ao pódio numa competição com um percurso total de 63 quilómetros.



O ciclista luso terminou as 12 voltas em 01:46.14 horas, atrás do espanhol Ricardo Ten Argiles, que conquistou a medalha de ouro, e do alemão Michael Teuber, que ficou com a medalha de prata.



Telmo Pinão também esteve em prova, mas na classe C2, e terminou na sétima posição, com 1:45.57, horas.



“O Bernardo chegou a andar bastante atrasado, mas conseguiu colar e acabou por perder 17 segundos no sprint final. O Telmo esteve no grupo da frente, mas não conseguiu resistir ao andamento imposto, descolou e perdeu terreno. Fez cerca de 11 voltas a perseguir, conseguiu entrar na última volta e fez sétimo. O balanço das duas provas é superpositivo”, disse no final o selecionador José Marques.



No domingo, Portugal terá no ciclismo dos Europeus de paralímpicos, Flávio Pacheco (H4) e Luís Costa (H5), que irão completar a prova de fundo das respetivas classes.