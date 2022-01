Ciclista Brandon Rivera cai e é hospitalizado

Três dias depois do acidente grave do vencedor do Giro de Itália, que chocou contra um autocarro e, depois de várias operações, poderá estar afastado da competição mais de um ano, Brandon Rivera fraturou o cotovelo e tem várias luxações.", escreveu a INEOS no Twitter.Segundo as autoridades policiais, o ciclista de 25 anos terá perdido o controlo da bicicleta e caiu, perto de Cundinamarca, no centro do país.A equipa britânica tem, ainda assim, como principal preocupação a recuperação de Egan Bernal, depois do seu acidente grave perto de Bogotá, contra a traseira de um autocarro, desastre que o deixou em mau estado e obrigou a várias cirurgias, estando mesmo nos cuidados intensivos.Segundo informações da clínica da Universidade de Sabana, Bernal foi submetido a um tratamento “".Da mesma forma, a instituição revelou que “os pulmões voltaram a expandir-se adequadamente”.", acrescentou a unidade médica.

Bernal sofreu fraturas em algumas vértebras, no fémur e rótula direitos e em várias costelas, além de uma perfuração pulmonar.