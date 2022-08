Ciclista britânico Adam Yates ganha penúltima etapa e lidera Volta à Alemanha

Yates, com um ataque nos últimos cinco e inclinados quilómetros, deixou os concorrentes para trás e terminou o percurso de 148,9 quilómetros, entre Friburgo e Schauinsland, com a meta a coincidir com uma contagem para o prémio da montanha de primeira categoria, em 03:41.19 horas.



O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) chegou 19 segundos depois, em segundo, e o belga Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinil) e Guerreiro, em terceiro e quarto, ambos com uma desvantagem de 28 segundos.



Na classificação geral, Yates goza de uma vantagem de 30 e de 48 segundos para Bilbao e Vansevenant, seguindo de Ruben Guerreiro no sexto posto, a 51 segundos do topo da tabela.



A 37.ª edição da Volta à Alemanha conclui-se no domingo, com a quarta e derradeira tirada, entre Schiltach e Estugarda, numa distância de 186,6 quilómetros.