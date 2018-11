Ciclista Bruno Silva renova contrato com a Efapel até 2019

Lusa Comentários 04 Nov, 2018, 17:20 | Outras Modalidades

Há dois anos no conjunto liderado por Américo Silva, o ciclista de Paredes, de 30 anos, mostrou-se agradecido pela confiança depositada e prometeu "ajudar a equipa no que for preciso".



"Obrigado por acreditarem em mim e no meu trabalho por mais um ano. O objetivo para 2019 é o mesmo que até aqui. Fazer sempre o que me é pedido, ajudar a equipa no que for preciso e aproveitar a minha oportunidade se assim surgir. Venha a próxima época com muitas vitórias", afirmou.



Bruno Silva é o terceiro ciclista a renovar contrato com a Efapel, depois de Sérgio Paulinho e Rafael Silva.