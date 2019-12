Ciclista Caleb Ewan prolonga contrato com a Lotto-Soudal até 2022

O ciclista australiano Caleb Ewan, vencedor de etapas nas três grandes Voltas, prolongou o seu contrato com a equipa Lotto Soudal até ao final da época de 2022, anunciaram esta quarta-feira os belgas no seu sítio oficial.