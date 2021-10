Ciclista colombiano Miguel Angel Lopez regressa à Astana

Lopez, de 27 anos, já tinha corrido seis temporadas na Astana, antes de se mudar em 2020 para a Movistar, que, em 18 de setembro, tinha anunciado a rescisão por mútuo acordo do contrato com o colombiano.



Esta decisão surgiu depois de Lopez ter desistido a cerca de 60 quilómetros do final da penúltima etapa da Volta a Espanha, quando ocupava o terceiro lugar da geral.



"Superman" Lopez, como é conhecido, tem no seu currículo dois pódios em grandes voltas, ao ser terceiro no Giro e na Vuelta de 2018, quando corria pela Astana.



"É um regresso a casa. No mundo do ciclismo profissional, um corredor que quer continuar a evoluir por vezes tem de mudar alguma coisa na sua carreira, ter uma nova experiência. Às vezes é bom, outras não", disse o colombiano.



Miguel Angel Lopez é o segundo reforço sonante para estrutura comandada por Alexandre Vinokourov, depois de já ter sido anunciada a contratação do italiano Vincenzo Nibali.