Ciclista Damien Howson vence ao `sprint` e conquista Volta à República Checa

Howson integrava um quarteto de compatriotas, todos da mesma equipa, que partiram para a derradeira etapa a partilhar o comando da competição, pelo que o facto de se ter destacado lhe garantiu automaticamente o êxito.



Os 179,2 quilómetros entre Mohelnice e Sternberk foram cumpridos por Howson em 4:24.44, superiorizando-se ‘in-extremis’ ao norueguês Markus Hoelgaard (Uno-X Pro), com a dupla a chegar nove segundos antes do pelotão, liderado pelo checo Adam Toupalik (Elkov – Kasper).



Howson conquistou a prova com 19 segundos de vantagem para o compatriota e colega de equipa Jack Bauer e 29 face a Hoelgaard.