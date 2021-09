Ciclista Danielle Shrosbree ganha na estreia da Volta a Portugal feminina

Na primeira etapa na história da competição, de 81,5 quilómetros entre Cacilhas, em Almada, e Setúbal, Danielle foi a mais forte de um grupo que foi sendo reduzido até oito ciclistas, impondo-se à colega de equipa Lucy Lee e à portuguesa Raquel Queirós (Velo Performance/JS Campinense).

"É uma sensação espetacular estar aqui com uma equipa britânica na primeira edição deste evento. Há atletas muito fortes e foi incrível vencer. Estou expectante sobre o que poderei fazer na etapa de amanhã (sexta-feira), mais montanhosa do que hoje. Gosto das subidas. Encaixa mesmo nas minhas características", regozijou-se a primeira líder da prova.

Entre as oito melhores da jornada, que terminaram com o mesmo tempo, em prova sem bonificações por classificação, colocaram-se mais três ciclistas lusas, nomeadamente Vera Vilaça (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) e as juniores Beatriz Pereira (Bairrada) e Sofia Gomes (Vesam/Blok-Vilanovense Cycling Girls).

"Cheguei a esta etapa depois do Mundial de XCO. Senti-me bastante bem. Apesar de não ter muitas subidas, esta tirada fez-se muito dura. Estou feliz com as minhas sensações. Os meus objetivos para esta Volta ainda não são bem claros, vamos ver o que poderei conseguir fazer, porque não sei ainda muito bem como as pernas irão reagir", disse Raquel Queirós.

A seleção definitiva das mais fortes aconteceu já perto dos últimos dez quilómetros, altura em que uma série de ataques conseguiu desmantelar o que restava do pelotão.

Na sexta-feira, vai ser cumprida a segunda etapa, que vai ligar Mafra a Loures, num total de 72 quilómetros, com vários desafios de montanha.