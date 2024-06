Ciclista dinamarquês Magnus Cort sobe à liderança do Critérium du Dauphiné

Na primeira etapa com montanha da prova francesa, Cort impôs-se em 3:21.42 horas, cumprindo os 142 quilómetros com o mesmo tempo do esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) e do norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike), segundo e terceiro, respetivamente.



Magnus Cort aproveitou da melhor forma o trabalho da BORA-hansgrohe e da sua equipa para se impor num sprint já sem os homens mais rápidos, acabando com o sonho do ‘fugitivo’ francês Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), apanhado pelo pelotão a cerca de 100 metros da meta.



Com o triunfo na etapa e a respetiva bonificação, Cort lidera com quatro segundos de avanço sobre Roglic, que está a regressar à competição após a queda na Volta ao País Basco, e seis sobre Jorgenson.



O Critérium du Dauphiné, uma das mais importantes provas de preparação para a Volta a França, prossegue na terça-feira, com a terceira etapa a ligar Celles-sur-Durolle a Les Estables (181,7 quilómetros).