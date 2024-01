Ciclista Diogo Narciso foi sexto na corrida por pontos nos Europeus de pista

Na prova de 160 voltas, Diogo Narciso conseguiu 20 pontos de uma dobragem ao pelotão e ainda pontuou em cinco sprints, finalizando a competição, disputada num total de 40 quilómetros, com 36 pontos.



O ciclista português ficou a nove pontos da medalha de bronze, conquistada pelo francês Oscar Nilsson-Julien, que terminou atrás do dinamarquês Niklas Larsen, e do espanhol Sebastián Mora, primeiro e segundo classificados, respetivamente.



Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o selecionador português, Gabriel Mendes, mostrou-se satisfeito com o resultado, ressalvando a importância de melhorar alguns aspetos no futuro.



“Fizemos um resultado muito bom. A corrida foi muito disputada e difícil. Conseguimos pontuar várias vezes e dar a volta. Tendo em conta o grau de competitividade, é um resultado importante. É evidente que há aspetos a melhorar e que há arestas a limar para o futuro, o que se faz com trabalho. Mas estou muito satisfeito com o desempenho”, disse.



Portugal termina a participação nos Europeus, nos quais esteve representado por seis ciclistas, com uma medalha de ouro, conseguida por Iúri Leirão na prova de scratch, e vários lugares no top 10.