Ciclista Francisco Campos vence Grande Prémio Anicolor

Durante os primeiros 100 quilómetros, a prova teve uma sucessão de tentativas de fuga, todas sem qualquer resultado, mas importantes para reduzir o pelotão principal a menos de metade dos elementos.



Na aproximação às quatro contagens de montanha, nos derradeiros 40 quilómetros, surgiram os ataques de maior relevo, com a Rádio Popular-Boavista a mostrar-se particularmente ativa, primeiro por intermédio de Afonso Silva e, depois, através de Gonçalo Carvalho, que ainda sonhou com o triunfo.



Gonçalo Carvalho entrou isolado na última subida, com o cume a cerca de nove quilómetros da meta, mas acabou por ser alcançado por um grupo de cinco corredores, liderado por José Neves (W52-FC Porto).



O Grande Prémio Anicolor acabou por se decidir-se numa luta a três, com Francisco Campos a impor-se no ‘sprint’ final a Rafael Silva (Antarte-Feirense) e a Tiago Antunes (Tavfer-Measindot-Mortágua), vencendo em 04:02.02 horas.



André Domingues (Efapel) foi o quarto classificado e melhor sub-23, subindo ao pódio também como vencedor da classificação da montanha, Luís Mendonça (Efapel) conquistou a geral das metas volantes e a Tavfer-Measindot-Mortágua triunfou por equipas.