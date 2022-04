Ciclista Gabriel Francisco Rojas conquista Volta a Portugal do Futuro

O ciclista centro-americano, que também conquistou o prémio de montanha, partiu para a última etapa com 11 segundos de avanço para Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) e 13 para David Delgado, que, no final, recuperaria somente um segundo, deixando o pódio como estava.



A tirada decisiva, entre Gouveia e Castelo Branco, num percurso de 150,7 quilómetros, teve vários ataques, o decisivo de Casalderry, a uns 10 quilómetros do fim, que chegou a deter cerca de 40 segundos.



O espanhol triunfaria com oito segundos de avanço para o compatriota Ivan Dias (Ciclismo Galego Federación) e para Pedro Silva (Glassdrive/Q8/Anicolor), respetivamente segundo e terceiro.



A camisola por pontos ficou para Pedro Silva e a da juventude para Alexandre Montez (L.A. Alumínios-Credibom-MarcosCar).



A espanhola Bicicletas Rodriguez Extremadura foi a vencedora da geral por equipas.