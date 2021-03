Ciclista irlandês Sam Bennett vence e é o primeiro líder da clássica Paris-Nice

Bennett cumpriu os 165,8 quilómetros, com início e fim em



Saint-Cyr-L'École, em 3:51.38, batendo o campeão francês Arnaud Démare (Groupama – FDJ) e o campeão mundial de 2019, o dinamarquês Mads Pedersen (Trek – Segafredo).



Rui Oliveira foi o melhor português, em 53.º, dois lugares à frente do compatriota e colega de equipa Rui Costa, integrando ambos um grupo que chegou a 19 segundos do vencedor.



Todos os favoritos chegaram no pelotão, exceto o australiano Richie Porte (INEOS), que abandonou após uma queda, não podendo lutar pelo terceiro triunfo na competição, depois de 2013 e 2015.



Segunda-feira disputa-se a segunda de oito etapas da clássica, com 188 quilómetros entre Oinville-sur-Montcient e Amilly, igualmente sem montanha exigente, favorável aos roladores.