Ciclista Iuri Leitão conquista `prata` na Taça das Nações de pista

Depois de no sábado ter sido 'prata', com João Matias, na prova de madison, Iuri Leitão voltou hoje a subir ao pódio, sendo que liderava a competição à entrada da corrida por pontos, que perdeu para o bielorrusso Yauheni Karaliok.



Juntando as quatro provas, Iuri, que ganhou o scratch e o tempo, totalizou 166 pontos, ficando a 11 de Yauheni, enquanto a medalha de bronze foi conquistada pelo suíço Cláudio Imhof, com 144 pontos.



Em 2020, o ciclista vianense, de 23 anos, conquistou três medalhas nos Europeus de pista, nomeadamente, a de ouro em scratch, a de prata em eliminação e a de bronze em omnium.



Nesta Taça das Nações destacaram-se ainda as duas medalhas de ouro de Maria Martins, já apurada para Tóquio2020, em omnium, prova que vai disputar no Japão, e na prova de eliminação, na sexta-feira, dia em que completou 22 anos.



A Taça das Nações de pista não contou com muitos dos principais candidatos a medalhas em Tóquio2020.